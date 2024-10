Ballon d’Or 2024 : Javier Tebas tacle le Real Madrid

La bouderie du Real Madrid à la cérémonie du Ballon d’Or n’est pas passée inaperçue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nombreux sont ceux à souligner le manque de classe de la Casa Blanca. Habitué à taper sur les Merengues le président de LaLiga, Javier Tebas, en fait partie.

La suite après cette publicité

«Je suis supporter du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d’être un gentleman et de se serrer la main quand on perd. Je pense que cela fait un certain temps que le Real Madrid a perdu cet état d’esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football, qui est transparent, avec 100 journalistes qui votent. La victimisation du Real n’a pas lieu d’être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d’élégance, nous le vivons en Espagne aussi», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Equipe.