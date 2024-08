Real Madrid : Carlo Ancelotti a prévu des vacances spéciales pour ses joueurs

Un départ parfait. Face à l’Atalanta Bergame, le Real Madrid a remporté sa sixième Supercoupe d’Europe pour lancer sa cuvée 2024-2025 sous les meilleurs auspices. Une superbe acclimatation pour Kylian Mbappé qui a, dès son premier match avec la Maison Blanche, remporté le premier titre européen de sa carrière en club. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, l’avenir s’annonce donc radieux dans la capitale ibérique. Et pour permettre de souffler dans une saison qui s’annonce très chargée, le technicien italien a prévu un dispositif spécial.

En effet, comme l’ancien coach du PSG l’a expliqué ce samedi en conférence de presse, il réfléchit sérieusement à mettre en place des vacances spéciales en milieu de saison afin de permettre à son groupe de respirer : «on ne pense pas au 25-26, ça commence peut-être plus tôt à cause de la Coupe du Monde, mais on est dans cette saison. Les joueurs ont besoin de repos, ils ont besoin de vacances, nous réfléchissons à donner des vacances individuelles aux joueurs. Un joueur peut ne pas jouer pendant une semaine et aller se reposer avec sa famille, notamment auprès des joueurs internationaux, qui ont très peu de repos. Ils n’ont pas un seul jour de vacances. Nous l’évaluons avec le staff médical et la préparation physique.» Bonne nouvelle pour les joueurs du Real Madrid donc…