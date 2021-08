FC Barcelone : Samuel Umtiti se moque d'une journaliste espagnole

Depuis quelques mois, le défenseur français Samuel Umtiti est au cœur d'un feuilleton dont il est le protagoniste : va-t-il quitter le FC Barcelone cet été ? S'il est considéré comme un indésirable par la direction, les supporters attendent également son départ pour alléger la masse salariale et ainsi aider financièrement le club. Pourtant, le champion du monde 2018 n'est pas prêt de quitter la Catalogne cet été.

Alors que plusieurs médias surveillent ses faits et gestes, Maria Garrido, journaliste travaillant pour La Sexta et Antena 3, interrogeait l'international tricolore à son arrivée à Ibiza dans la nuit de dimanche à lundi : «Umtiti vient d'arriver d'Ibiza. Je lui demande s'il pense avoir de la place dans l'équipe et il me répond : "j'ai de la place dans ma voiture" (en entrant dans la sienne)».