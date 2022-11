États-Unis - Pays de Galles : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce lundi avec le deuxième match du groupe B. Alors que l'Angleterre et l'Iran se sont affrontés à 14h, l'autre rencontre de la poule oppose les États-Unis au Pays de Galles. Les Stars and Stripes s'articulent dans un 4-4-2 avec Matt Turner dans les cages derrière Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream et Antonee Robinson. Dans l'entrejeu, Tyler Adams et Weston McKennie constituent le milieu de terrain alors que Yunus Musah et Christian Pulisic prennent les ailes. Enfin, l'attaque voit Josh Sargent être accompagné par Timothy Weah.

De leur côté, les Dragons optent pour un 3-4-1-2 où Wayne Hennessey évolue comme dernier rempart derrière Chris Mepham, Joe Rodon et Ben Davies. Les rôles de pistons sont assurés par Connor Roberts et Neco Williams alors qu'on retrouve Ethan Ampadu et Aaron Ramsey dans le double pivot. Enfin, Gareth Bale et Daniel James sont soutenus par Harry Wilson en attaque.

Les compositions

États-Unis : Turner - Dest, Zimmerman, Ream , Robinson - Musah, Adams, McKennie, Pulisic - Weah, Sargent

Pays de Galles : Hennessey - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Ampadu, Ramsey, Williams - Wilson - Bale, James

