Lazio : Tudor et Guendouzi ont fait un pacte

En quête d’un nouveau coach après le départ surprise de Maurizio Sarri, la Lazio a misé sur Igor Tudor. Le Croate était libre depuis son départ de l’OM l’été dernier. Dans la capitale italienne, il a d’ailleurs retrouvé un ancien joueur phocéen : Mattéo Guendouzi. L’an dernier, les relations entre eux n’étaient pas forcément au beau fixe.

Mais le Corriere dello Sport explique que Tudor et Guendouzi se sont retrouvés hier pour la première fois au centre d’entraînement et ont scellé un "pacte". Ils ont discuté, clarifié les choses et ont fait un pas l’un vers l’autre, conscients qu’ils ont besoin l’un de l’autre. Un nouveau départ pour les deux hommes après des temps compliqués à Marseille.