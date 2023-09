RC Lens - FC Metz : les compositions sont là

La cinquième journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un joli match entre le RC Lens et le FC Metz.. A domicile, les Lensois s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Brice Samba qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jonathan Gradit, Kevin Danso et Abdukodir Khusanov en défense. Les rôles de pistons sont assurés par Ruben Aguilar et Deiver Machado. Salis Abdul Samed et Angelo Fulgini se retrouvent dans l’entrejeu. Florian Sotoca et Adrien Thomasson soutiennent le buteur Elye Wahi.

De leur côté, les hommes de Laszlo Böloni s’articulent dans un 4-3-3 avec Alexandre Oukidja dans les cages derrière Koffi Kouao, Christophe Hérelle, Fali Candé et Matthieu Udol. Joseph N’Duquidi, Kévin N’Doram et Lamine Camara constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Oscar Estupinan est soutenu par Joël Asoro et Cheikh Sabaly.

Les compositions

RC Lens : Samba – Gradit, Danso, Khusanov – Aguilar, Abdul Samed, Fulgini, Machado – Sotoca, Thomasson – Wahi

FC Metz : Oukidja – Kouao, Hérelle, Candé, Udol – N’Duquidi, N’Doram, Camara – Asoro, Estupinan, Sabaly

