Les premiers mots d'Achraf Hakimi au PSG

La suite après cette publicité

Le PSG met le turbo en ce moment sur le mercato. Après l'arrivée de Georginio Wijnaldum, libre en provenance de Liverpool, et en attendant celles de Gianluigi Donnarumma et de Sergio Ramos, eux en fin de contrat respectivement à l'AC Milan et au Real Madrid, le club francilien a sorti le carnet de chèques pour régler les 70 M€ demandés par l'Inter afin d'autoriser le transfert d'Achraf Hakimi (22 ans).

Arrivé dans la capitale française, l'international marocain (36 sélections, 4 buts et 6 passes décisives) a paraphé ce mardi un contrat courant jusqu'à 2026. À l'occasion de sa signature, il a livré ses premières impressions en tant que joueur parisien. «Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui», entame-t-il, via le communiqué du PSG. Une nouvelle étape qui semble le ravir, lui qui a déjà connu quelques aventures à l'étranger, malgré son jeune âge.

Impatient d'y être

«Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le Paris Saint-Germain m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi.»

Alors qu'une partie de l'effectif du PSG a effectué sa reprise de l'entraînement ce lundi, l'ancien joueur du Real Madrid, du Borussia Dortmund et de l'Inter Milan devrait rapidement rejoindre ses nouveaux partenaires au Camp des Loges. Il est en effet très attendu. Le latéral droit, capable de dépanner à gauche également, s'annonce comme un titulaire régulier cette saison, à un poste qui a souvent causé quelques soucis ces dernières années, et plus largement sous l'ère QSI.

Un tempérament offensif

«Je suis un défenseur, avec l'âme d'un attaquant ! J'aime apporter ma pierre à l'édifice offensif, être dans l'attaque et je pense qu'ici il y a de grands joueurs qui peuvent m'aider sur cet aspect. Et forcément, moi aussi je peux aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Je dois aider l'équipe avec mes qualités et les mettre à la disposition de l'équipe. (...) En défense, je peux jouer à 3, 5, 4, 2. Tout ce dont l'entraîneur a besoin. Je suis à sa disposition et à celle de l'équipe», précise Hakimi.

Et il y en a bien un qui avoir le sourire, c'est Mauricio Pochettino. Le coach argentin va pouvoir compter un joueur fiable, et une arme supplémentaire pour son organisation. Il a d'ailleurs déjà vu sa nouvelle recrue. «Oui, avant de venir, j'ai parlé un peu avec le coach de l'idée, de ce qu'il attend de moi et de ce qu'il pense de moi pour l'équipe et la vérité c'est que c'était une conversation agréable.» Place au terrain désormais.