Cinquième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme lors des dernières semaines, c’est bien le surprenant Serhou Guirassy qui arrive en tête. Auteur d’un début de saison incroyable avec Stuttgart, le Guinéen affiche pas moins de 13 buts en 7 matches. Face à Wolfsbourg samedi dernier, il s’est fendu d’un nouveau triplé pour offrir une victoire 3-1 à la formation souabe.

Juste derrière lui, on retrouve un autre joueur inarrêtable en ce début de saison. Buteur mexicain du Feyenoord, Santiago Gimenez marche sur l’eau et c’est la formation du PEC Zwolle qui l’a apprise à ses dépens. Avec un nouveau doublé, il porte désormais son excellent bilan à 12 buts en 8 matches. C’est mieux que le joueur qui complète le podium, à savoir Lautaro Martinez. Régulier avec l’Inter Milan, il a vu son équipe être accrochée par Bologne (2-2), mais s’est offert un nouveau pion. Il s’agit son dixième inscrit en huit rencontres.

Jude Bellingham rentre dans le top 10

Des statistiques similaires de celles de Vangelis Pavlidis. Ce dernier qui a disputé 49 minutes de plus cette saison, s’empare de la quatrième place après une nouvelle réalisation lors du succès 2-1 contre l’Ajax Amsterdam. De nouveau buteur avec le Zenit contre Sochi, Mateo Cassierra suit le rythme un peu plus loin avec 9 buts en 10 matches. C’est mieux qu’Harry Kane qui reste muet avec 8 buts en 7 matches. L’Anglais n’a pas marqué malgré la victoire 3-0 de son équipe face à Fribourg.

Homme fort de Galatasaray comme l’an dernier, Mauro Icardi est septième avec 8 buts en 8 matches. Face à Antalyaspor (2-0), il s’est de nouveau illustré par une réalisation. Statistiques similaires pour Jude Bellingham. Huitième, le milieu du Real Madrid a vu double contre Osasuna (4-0) et s’offre une jolie remontée. Il devance même Erling Haaland qui est resté muet lors du choc perdu par Manchester City contre Arsenal (1-0). Enfin, la dixième place revient à Kevin Denkey qui épate avec le Cercle Bruges. Avec déjà 8 buts en 10 matches, il sort d’un triplé contre Louvain (3-2).

Aux portes du top 10, on retrouve Aboubakary Koita (Saint-Trond), Andreas Skov Olsen (Bruges), Hector Hernandez (Chaves), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Andreas Gruber (Austria Vienne), Jonas Wind (Wolfsbourg), Victor Boniface (Bayer Leverkusen) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) qui comptent 7 buts à leur compteur. Derrière, Heung-min Son (Tottenham), Alexander Isak (Newcastle), Simon Banza (Braga), Viktor Gyökeres (Sporting CP), Edin Dzeko (Fenerbahçe), Leroy Sané (Bayern Munich), Vitalii Buyalskyi (Dynamo Kiev), Victor Osimhen (Naples) et Fedor Chalov (CSKA Moscou) suivent avec 6 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens