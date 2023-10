La suite après cette publicité

Quatrième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Comme lors des précédentes semaines, c’est encore l’ancien joueur d’Amiens et de Rennes, Serhou Guirassy, qui trône en tête. Déjà décisif à 10 reprises en 6 rencontres, le Guinéen n’a pas marqué malgré la victoire 2-0 de son équipe de Stuttgart contre Cologne.

Juste derrière lui, Santiago Gimenez a réduit l’écart. Déjà auteur d’un triplé contre l’Ajax Amsterdam lors d’un match qui s’est achevé ce mercredi (4-0), il a de nouveau trouvé la faille contre Go Ahead Eagles (3-1). Disposant de 10 buts en 7 matches, l’attaquant mexicain est en pleine forme et réalise un sacré rapproché. Le podium est complété par Lautaro Martinez. Pourtant remplaçant contre la Salernitana puisqu’il était préservé en vue de la Ligue des Champions, l’Argentin est entré en jeu et s’est offert un quadruplé pour une victoire 4-0. Une sacrée performance pour celui qui affiche 9 buts en 7 matches.

Harry Kane grapille, Erling Haaland et Kylian Mbappé reculent

Au pied du podium, on retrouve le buteur grec Vangelis Pavlidis. Le joueur dispose de statistiques similaires à son prédécesseur et s’est nouveau distingué contre le Fortuna Sittard (4-0). Buteur sur penalty contre le RB Leipzig (2-2), Harry Kane maintient son rythme de croisière. Le buteur anglais est désormais crédité de 8 buts en 6 matches et réalise un début de saison solide. Juste derrière, Erling Haaland marque le pas. Malgré 8 buts en 7 matches, le Norvégien n’a pas trouvé la faille ce samedi lors d’une défaite 2-1 contre Wolverhampton.

Il devance de peu Mateo Cassierra qui a disputé un match de plus. Le joueur du Zenit a connu la défaite ce samedi contre Orenbourg (3-1), mais il a de nouveau marqué. Muet contre Clermont (0-0) avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé suit à la huitième place. Le buteur tricolore affiche 7 buts en 6 matches. Disputant quelques minutes de plus, l’attaquant danois Jonas Wind est neuvième de classement. Performant avec Wolfsbourg, il a inscrit un doublé ce samedi contre l’Eintracht Francfort (2-0).

Enfin, la dernière marche du classement revient à Mauro Icardi et ses 7 buts en 7 matches. Il n’a pas marqué ce samedi lors de la victoire 2-1 contre Ankaragücü. À la onzième place, on retrouve le buteur de Saint-Trond Aboubakary Koita qui compte également 7 buts, mais en 9 rencontres. Derrière, Heung-min Son (Tottenham), Andreas Skov Olsen (Bruges), Jude Bellingham (Real Madrid), Victor Boniface (Bayer Leverkusen) et Fedor Chalov (CSKA Moscou) suivent avec 6 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens