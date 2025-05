Metz - Dunkerque : les compositions officielles

Match d’une importance capitale ce samedi à Saint-Symphorien, Metz accueille Dunkerque, une rencontre de barrages de Ligue 2. Après une saison terminée à la 3e place du championnat, les Messins sont à deux marches de retrouver l’élite du football français qu’ils ont quitté l’année passée. En face, les Dunkerquois ont déjà passé une étape après un premier barrage remporté face à Guingamp (1-0) il y a quelques jours, ils sont en rythme. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compositions d’équipes, Stéphane Le Mignan choisit un 4-2-3-1. Sy dans le but, Sané et Mboula forment la charnière, Udol et Kouao sur les côtés de la défense. Deminguet est associé à Touré au milieu, Diallo un cran au-dessus. Enfin Hein et Bokele entourent Sabaly en attaque. En face, Luis Castro aligne exactement le même onze que face à Guingamp, à l’exception de Yassine qui prend la place de Ba au milieu de terrain.

Les compositions

Metz : Sy - Kouao, Sané, Mboula, Udol - Kouao - Deminguet, Touré - Hein, Diallo, Bokele, Sabaly

Dunkerque : Jaouen - Georgen, Sangante, Sasso, Abner - Raghouber - Yassine, Skytta, Bardeli, Rivera - Courtet