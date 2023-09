La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 2ème bilan de cet exercice 2023/2024. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et c’est désormais un ancien visage bien connu de la Ligue 1, Serhou Guirassy, auteur d’un triplé et d’un nouveau doublé, qui arrive en première place. L’international guinéen, qui évolue à Stuttgart maintenant, est d’ailleurs le premier à atteindre la barre des 10 buts et n’aura eu besoin que de 5 matches. Un début de saison canon pour l’ancien joueur de Rennes et d’Amiens fait donc mieux qu’Erling Braut Haaland la saison passée.

On retrouve justement le cyborg norvégien sur la deuxième marche du podium, lui qui occupait la première position lors du dernier classement. Malgré cela, l’avant-centre de Manchester City, qui a encore trouvé la faille contre West Ham ainsi que face à Nottingham Forest, soigne ses statistiques avec les Skyblues et totalise déjà 8 réalisations en 6 rencontres disputées. Derrière lui, on retrouve Mateo Cassierra qui a inscrit deux nouveaux buts également sur les deux derniers matchs avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Si le Colombien atteint donc la même barre que son homologue norvégien, il a disputé plus de minutes que lui et se retrouve donc sur la dernière marche du podium juste devant un autre joueur bien connu dans l’Hexagone puisqu’il s’agit de Kylian Mbappé.

Harry Kane et Mauro Icardi intègrent le classement des top buteurs

Le rival annoncé d’Erling Haaland pour les prochaines éditions du Ballon d’Or s’est fendu d’un nouveau doublé contre l’OGC Nice pour porter son total à 7 réalisations même s’il est resté muet contre l’Olympique de Marseille lors du Classique ce dimanche soir, la faute à une blessure à la cheville qui l’a contraint à quitter ses coéquipiers à la demi-heure de jeu. Au même nombre de buts, on retrouve Vangelis Pavlidis, de nouveau décisif avec l’AZ Alkmaar alors que le Grec a disputé plus de minutes que l’attaquant français, ainsi qu’Harry Kane qui fait son entrée avec fracas dans ce classement. Le nouveau buteur du Bayern Munich réalise un début de saison historique en Allemagne grâce à son premier triplé avec le club bavarois contre Bochum.

Avec 7 buts lors de ses cinq premiers matchs de Bundesliga, l’Anglais fait mieux que Mario Mandzukic, Gerd Muller et Miroslav Klose (5 réalisations sur leurs 5 premières rencontres). Mauro Icardi réalise lui aussi une belle percée dans ce classement des tops buteurs européens. L’ancien attaquant du PSG, qui a inscrit deux nouvelles réalisations avec Galatasaray depuis le dernier bilan, pointe désormais à la 7ème place avec 6 buts au total. L’Argentin devance pour deux petites minutes Santiago Gimenez qui totalise le même nombre de réalisations avec le Feyenoord. Mais ce n’est pas tout puisque deux autres joueurs comptent autant de brindilles. Il s’agit de Victor Boniface, transféré cet été au Bayer Leverkusen en provenance de l’Union Saint-Gilloise, et de Fedor Chalov, qui évolue au CSKA Moscou.

Des oubliés du classement au nom ronflant mais pas que !

Tous les autres joueurs ont une unité de moins au compteur avec 5 buts inscrits au total depuis le début de la saison. On retrouve des gros noms comme Robert Lewandowski (FC Barcelone), Jude Bellingham (Real Madrid), Heung-min Son (Tottenham), Lautaro Martinez (Inter), Álvaro Morata (Atlético) mais aussi un buteur de notre chère Ligue 1, Mostafa Mohamed (FC Nantes). Enfin, on peut également citer Mame Thiam (Kayserispor), Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Vincent Janssen (Antwerp), Dennis-Yerai Eckert Ayensa (Union Saint-Gilloise), Kevin Denkey (Cercle Brugge), Jonathan Okita (FC Zürich), Anton Zabolotnyi (CSKA Moscou), Róbert Bozenik (Boavista), Nikolas Agrafiotis (Excelsior), Maximilian Entrup (TSV Hartberg) et Sinan Karweina (Austria Klagenfurt).

Le classement complet des tops buteurs européens