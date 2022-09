Arthur Melo va rejoindre Liverpool

Elle est là, la surprise de la fin du mercato. Ou du moins, l'une d'entre elles. Considéré comme indésirable à la Juventus, Arthur Melo était prié de se trouver un nouveau point de chute cet été. On a longtemps parlé d'un intérêt de Valence, mais finalement, les Ches se sont tournés vers d'autres options.

Selon Sky Italia, c'est en Angleterre qu'il va rebondir. Le milieu de terrain brésilien de 26 ans, qui a pris part à 20 rencontres de Serie A avec la Vieille Dame la saison dernière, va ainsi être prêté à Liverpool. Le média ne précise pas s'il y a existence ou non d'une option d'achat dans le deal.

Klopp voulait un milieu de terrain

De quoi faire plaisir à Jürgen Klopp, qui réclamait un milieu de terrain. « Je sais que nous avons eu cette discussion depuis que tout a commencé et c'est moi qui ai dit que nous n'avions pas besoin d'un milieu de terrain et j'avais tort. C'est la situation. Mais le point spécifique ne change pas - nous ferons quelque chose mais ce doit être le bon. On verra », confiait-il il y a quelques jours seulement.

Le milieu de terrain passé par le FC Barcelone plus tôt dans sa carrière va passer sa visite médicale dans la journée et signer son contrat avec son nouveau club. Il est la quatrième recrue estivale du club après Darwin Núñez, Fabio Carvalho et Calvin Ramsey. Tout indique également qu'il sera la dernière arrivée du mercato pour les Reds.