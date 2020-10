Barça : Frenkie de Jong encense Messi et Pjanic

Présent au FC Barcelone depuis plus d'une année, Frenkie de Jong évolue aux côtés d'un certain Lionel Messi. Un joueur qu'admire l'international néerlandais comme il l'a confié au site de l'UEFA. «Lorsque vous avez (Lionel) Messi dans votre équipe, bien sûr, vous avez le meilleur joueur du monde dans votre équipe, alors vous essayez de le placer dans les meilleures dispositions pour faire la différence, et je pense que nous devons nous adapter à lui. Quand il reçoit le ballon dans une position où il peut faire la différence, il le fera pour vous, toujours».

Mais un autre élément du groupe catalan a aussi reçu les louanges du milieu de terrain. «Je pense que Miralem Pjanić est un très bon joueur. Il est vraiment à l'aise avec le ballon. Je pense qu'il voit très bien le jeu, et son tir, sa passe, ses longues passes [sont] vraiment bons. Donc, je pense que c'est juste un joueur de qualité qui apportera beaucoup à notre équipe. Je suis vraiment content qu'il nous rejoigne». Des mots qui feront plaisir aux joueurs cités.