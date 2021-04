EdF : Didier Deschamps n'a pas encore fait ses choix pour l'Euro

La suite après cette publicité

Grâce à sa victoire 1-0 contre la Bosnie-Herzégovine mercredi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France occupe la tête de la poule D avec sept points sur neuf possibles. Une trêve globalement réussie pour les Bleus qui ont cependant déçu dans le jeu. Interrogé sur la prestation de ses hommes après la rencontre, Didier Deschamps a assuré que l'essentiel restait la victoire. Mais surtout, le technicien français a expliqué qu'il n'avait pas encore fait ses choix pour sa prochaine liste, qui sera celle pour l'Euro.

«J'y pense même pas aujourd'hui parce que je n'ai pas toutes les données de toute façon. Après, j'aurai des choix importants à faire. Peut-être que ça sera une liste plus élargie, ça ne serait pas une mauvaise solution pour l'UEFA de prendre cette décision. Parce que dans la situation aujourd'hui... Au lieu d'avoir 23, 25 ou 26 joueurs, s'il y a des cas positifs, c'est compliqué. Je suis focalisé sur ces trois matches qu'on a eus et qui étaient compliqués. Là, je vais les suivre sur les deux derniers mois et je prendrai des décisions», a déclaré le sélectionneur des Bleus sur M6.