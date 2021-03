Bosnie-Herzégovine - France : les notes du match

La suite après cette publicité

Une contre-performance contre l'Ukraine, une réaction timide au Kazakhstan. Avant le retour des championnats et la fin de cette trêve internationale de mars, l'équipe de France avait rendez-vous avec la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir pour son troisième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. En tête avec quatre points, les Bleus devaient s'imposer pour rester leader du groupe D et surtout faire le plein de confiance avant l'Euro cet été. Didier Deschamps alignait un 4-4-2 sur le papier avec le duo Griezmann-Mbappé devant et Pogba dans l'entrejeu. En face, Slaven Musa partait sur un 4-2-3-1 avec des joueurs comme Dzeko, Pjanic ou Kolasinac dans le XI de départ.

Face à une équipe bien organisée, les Bleus cherchaient la faille en profondeur. L'ouverture de Pogba vers Mbappé était magnifique mais un hors-jeu inexistant était signalé et le joueur du PSG butait sur Sehic (3e). Une petite alerte pour les locaux qui ne tremblaient pas et offraient une belle opposition. Mais les premières occasions étaient françaises et Coman voyait sa tête être captée en deux temps par le gardien adverse (15e). Pjanic et ses coéquipiers tenaient et se procuraient même la plus grosse occasion du premier acte. Sur un corner tiré par le Barcelonais, Ahmedhodzic plaçait sa tête et Lloris sortait le grand jeu pour sortir le ballon (27e).

Griezmann dégaine encore

La fin du premier acte n'était pas très intéressant, même si les joueurs de Didier Deschamps poussaient, en vain. Il fallait donc faire beaucoup mieux au retour des vestiaires pour repartir avec les trois points. Une deuxième période qui démarrait sur un petit rythme mais les Bleus frappaient finalement à l'heure de jeu. Intéressant ce soir, Rabiot prenait son temps et centrait vers Griezmann qui, d'un coup de tête, ouvrait le score (60e, 0-1). Un nouveau but important pour le numéro 7 après celui inscrit contre l'Ukraine. Avec ce but d'avance, Didier Deschamps n'apportait pas vraiment de sang-neuf, même si Giroud avait remplacé Coman juste avant (59e).

En gestion, les champions du Monde en titre se faisaient parfois peur avec quelques fautes devant leur surface mais les locaux n'en profitaient pas pour égaliser. Les changements bosniens n'apportaient pas grand-chose et Varane restait lui solide dans la surface (89e). Finalement, Didier Deschamps faisait un nouveau changement en lançant Sissoko à la place de Lemar, auteur d'un très bon match (90e). Le score n'évoluait plus et l'équipe de France s'imposait 1-0 grâce à une réalisation de Griezmann. Avec ce succès, les Bleus gardaient la tête de leur poule. Rendez-vous désormais dans quelques semaines pour l'Euro.

L'homme du match, Lloris (7,5) : devenu le deuxième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus ce soir en Bosnie, à égalité avec Thierry Henry (Lilian Thuram est premier, ndlr), le capitaine français a répondu présent, même plus que ça. Pas inquiété en début de partie, le portier de Tottenham a sorti le grand jeu sur une frappe flottante (24e), avant une énorme parade sur un coup de tête (26e). Deux frappes, deux cadrées pour la Bosnie et donc deux arrêts de Lloris. Un match réussi.

Bosnie-Herzégovine

Sehic (5) : le gardien de Konyaspor n’aura quasiment rien eu à faire dans cette rencontre. Il aura passé une soirée assez tranquille. Une seule parade en première mi-temps (15e). Il ne pouvait rien faire sur la tête d’Antoine Griezmann pour l’ouverture du score (60e). Rien d’autre à se mettre sous la dent, un peu frustrant.

Todorovic (4) : à la mi-temps, Todorovic pensait passer une soirée tranquille. Il avait plutôt bien bloqué son couloir droit, mais le repositionnement de Kylian Mbappé dans son couloir lui a fait beaucoup de mal en seconde période. Il a explosé en plein vol. Un marquage douteux, toujours en retard, il est fautif sur le seul but des Bleus. Remplacé par Stevanovic à la 77e .

Hadzikadunic (4,5) : des trois centraux, le jeune joueur de 22 ans a semblé être le plus à l’aise. Plutôt cohérent balle au pied, il a essayé de défendre proprement sur Griezmann et Mbappé tout en essayant de ne pas rater ses relances. Il aurait pu ouvrir le score sur une belle tête sans la parade de Lloris (25e). Un match loin d’être mauvais.

Ahmedhodzic (4) : positionné dans l’axe de la défense à trois, Ahmedhodzic a eu du mal lorsque les Bleus ont joué dans les petits espaces. Plutôt lent, il a souffert face à la vitesse de Mbappé. C’est lui qui était en retard sur le marquage de Griezmann pour l’ouverture du score (60e).

Sanicanin (4) : il avait la chance de voir Kolasinac empêché tous les adversaires d’arriver jusqu’à lui. Quand le joueur de Schalke 04 a levé le pied, Sanicanin a été plus exposé et il a souvent fait preuve de maladresse à l’image de son tacle dangereux sur Pavard (52e). Loin d'être très rassurant.

Kolasinac (5) : sur son couloir gauche, l’ancien joueur d’Arsenal a su gérer la vitesse et la percussion de Kinglsey Coman. Il n’a pas semblé être en difficulté ou souffrir. On l’a même vu apporter quelques solutions offensives plutôt intéressantes (31e, 55e). Un match très correct.

Hadziahmetovic (4,5) : le jeune joueur de Konyaspor avait ce rôle de sentinelle lorsque Pjanic jouait un cran plus haut. Il s’est occupé de la première relance et a constamment essayé de jouer vers l’avant sans pour autant perdre le ballon. Il a commencé à souffrir lorsque son équipe a laissé plus d’espaces et quand il a dû suivre les courses de Mbappé et consorts.

Cimirot (4) : le milieu de terrain du Standard de Liège a beaucoup couru après le ballon ce soir. Il a essayé tant bien que mal de ne pas laisser trop d’espaces à Rabiot et Pogba. Il a aussi épaulé Kolasinac sur le couloir gauche. C’est ce qu’attendait son entraîneur. Remplacé à la 86e par Gojak .

Pjanić (4) : positionné dans un rôle de numéro 10, Miralem Pjanic a logiquement été le Bosniaque ayant touché le plus de ballons ce soir. Il a été le dépositaire du jeu de son équipe mais il a surtout manqué de précision avec quelques contrôles ratés. On a senti que son manque de temps de jeu au Barça lui a fait du mal ce soir. Il s’est éteint au fil du match.

Dzeko (5,5) : malgré sa saison compliquée du côté de l’AS Roma, Edin Dzeko apparaissait comme la menace numéro un ce soir pour les Bleus. Et l’attaquant de 35 ans a montré des choses très intéressantes ce soir. Physiquement déjà, il a posé quelques problèmes à Kimpembe notamment, même si le Parisien a parfois répondu. Il a été très disponible sur le front de l’attaque mais il a un peu baissé d’intensité en seconde période. Il est resté une menace toute la rencontre.

Krunic (4,5) : au côté d’Edin Dzeko, l’attaquant de l'AC Milan a beaucoup proposé. Il n’a pas hésité à décrocher pour combiner avec ses coéquipiers. Plutôt complémentaire de son coéquipier sur le front de l’attaque. Il n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer dangereux même s’il aurait pu obtenir un penalty (72e). Remplacé par Prevljak à la 87e.

France