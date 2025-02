Coupe de France : le Stade Briochin crée l’exploit contre Nice, Guingamp sort Toulouse

Marseille, Lyon, Monaco et Lille ayant tous pris la porte, les derniers survivants de cette Coupe de France ont bien compris qu’une finale à Saint-Denis n’était plus qu’un simple fantasme. Ce soir, ils étaient 8 clubs à ferrailler dans l’espoir d’accéder aux quarts de finale. Parmi eux : Nice, peut-être le candidat le plus crédible sur le papier pour accompagner le PSG en finale. On dit bien «sur le papier» parce que sur le terrain, le big-bang promis n’a jamais eu lieu et les Niçois ont été renversés (2-1). Incapables de se créer une vraie occasion en 45 minutes face au Stade Briochin, les Aiglons s’en remettaient d’abord à un but de Tom Louchet, venu prolonger une reprise de volée de Sofiane Diop dans le but adverse (55e, 0-1).

Mais alors que leur victoire, méritée mais pas écrasante, semblait se dessiner, Boubacar Diakhaby égalisait en profitant d’une partie de billard dans la surface niçoise (88e, 1-1), et surtout, sur le premier tir cadré breton du match. Dans les derniers instants du match, c’était cette fois au tour de Boudin d’endosser la cape du héros, à la suite d’un corner niçois. Le Breton offrait à son équipe une qualification historique et longtemps inespérée, en 1/4 de finale. Un stade de la compétition que verra aussi Angers, vainqueur de Strasbourg grâce à l’insatiable Esteban Lepaul (1-3). Déjà buteur à 5 reprises en 2025, l’ancien camarade de promo de Caqueret, Gouiri, Kalulu ou Mikautadze, a surfé sur sa belle forme du moment. Il débloquait la situation dès la 2e minute de jeu, à la conclusion d’un beau mouvement initié par Ferhat avec cette petite roulette et ce décalage sur le côté droit pour Belkhdim, dont le centre était du pain béni pour l’ancien Lyonnais (0-1).

Guingamp crée la surprise contre Toulouse

La réaction strasbourgeoise ne tardait pas puisque Lemaréchal égalisait après un relais avec Andrey Santos dans la surface (13e, 1-1), mais Lepaul, encore lui, voyait net malgré son œil au beurre noir. Sur une transition, Raolisoa le lançait, et il ne lui en fallait pas plus pour ajuster un Johnson pas tout net sur l’action (15e, 1-2). En fin de match, El-Melali faisait le break d’un joli ballon piqué après une ouverture parfaite de son compatriote Belkebla (1-3, 76e). Dans la dernière rencontre de la soirée impliquant un club de L1, Toulouse a pris la porte face à une surprenante équipe de Guingamp (0-2).

Le premier but du match était à mettre à l’actif de Kalidou Sidibé, qui rentabilisait bien son double-mètre sur un coup franc de Ghrieb (52e, 0-1), et le second au crédit de Ahile (89e, 0-2). Toulouse pourra nourrir quelques regrets, comme sur ce poteau de Donnum (29e), ou ce pointu trop mou de Babicka (31e). Le vainqueur de l’édition 2023 s’arrête là, celui de 2014 poursuit son aventure. Enfin, la petite «sensation» de cette soirée reste évidemment Cannes, pensionnaire de National 2 et aussi qualifié pour les quarts de finale. Le vainqueur de l’édition de 1932 a fait respecter la hiérarchie face à Dives-Cabourg (N3), et avec la manière (5-3). On retiendra ce deuxième but de Julien Rodrigues : un retourné extraordinaire, qui laissait même l’intéressé incrédule après son œuvre, mais aussi le troisième, cette fois signé Chafik Abbas après un rush en solitaire, que le buteur dédiait à son oncle pour couronner cette soirée.