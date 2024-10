Al-Hilal : Jorge Jesus prévient pour Neymar

Un an après sa terrible blessure au genou et au ménisque, Neymar a enfin annoncé son grand retour sur les pelouses. Et le Brésilien pourrait profiter du match de Ligue des Champions asiatique entre Al-Hilal et les Émiratis d’Al-Ain pour jouer ses premières minutes. Une chose est sûre : Jorge Jesus assure qu’il ne fera pas n’importe quoi avec sa star.

« Le 18 octobre, Neymar a accompli un an complet depuis son absence. Il est encore en train de retrouver sa forme physique et son niveau, et nous travaillons étape par étape jusqu’à ce qu’il revienne au haut niveau qu’il pratiquait. La présence de Neymar n’a rien à voir avec une manœuvre ou une tromperie pour l’adversaire. Demain (aujourd’hui, ndlr), Neymar est capable de jouer, et chaque fois que je décide de le faire jouer, il est prêt, mais il est en phase de préparation et retrouve davantage sa forme », a-t-il confié en conférence de presse.