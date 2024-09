Millonarios : les débuts complètement fous de Radamel Falcao en Colombie !

De l’eau a coulé sous les ponts depuis les glorieuses heures de Radamel Falcao qui avait fait le bonheur du FC Porto (87 matchs, 72 buts), de l’Atlético de Madrid (91 matchs 70 buts) et de l’AS Monaco (140 matchs 83 buts). Après des prêts compliqués à Manchester United et à Chelsea, le Colombien s’était relancé à Galatasaray (43 matchs 20 buts) et au Rayo Vallecano (78 matchs 12 buts). En fin de contrat avec le club espagnol, il a décidé de revenir en Colombie et de s’engager avec Millonarios. Une signature qui s’inscrit dans un contexte de récents retours nostalgiques des légendes sud-américaines sur le continent qui a vu naître le Roi Pelé, Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazario, Lionel Messi et d’autres légendes du ballon rond : Marcelo, Arturo Vidal, David Luiz, Thiago Silva, Hulk, Lucas Moura, Edinson Cavani, Enner Valencia, Salomón Rondón…

À 38 ans, Falcao est donc revenu dans le club de son enfance non sans excitation de réaliser de grandes choses : «tous les matchs seront spéciaux parce que je n’ai pas joué ici et visiter les stades ou accueillir les équipes va être très émouvant et vivre toute cette atmosphère et cette passion que nous avons, nous les Colombiens. Toutes les équipes sont des équipes qui ont de grands supporters et visiter leurs stades sera très excitant. Ma priorité est d’être un Millonarios, de faire de mon mieux, et si les choses se passent bien, j’aurai peut-être de meilleures chances de revenir dans l’équipe nationale. Je donne tout chaque jour, je fais de mon mieux pour que les résultats arrivent et si cela se passe bien, je pourrais être proche de l’équipe nationale», avait déclaré l’attaquant colombien avant de disputer ses premières minutes sous le maillot bleu de son nouveau club. Après quatre premiers matchs discrets, le Tigre a trouvé le chemin des filets.

Des débuts de rockstar footballeur !

Patriotas et Millonarios se sont affrontés sur la pelouse au stade Belo Horizonte - Rey Pelé, au cours d’une nouvelle date historique pour le football colombien, puisque Radamel Falcao a marqué son premier but avec l’équipe des Ambassadeurs. Le lendemain de l’événement, le gardien qui a encaissé le but, Juan Valencia, s’est entretenu avec ESPN Colombia et, malgré la défaite (3-0) des siens, n’a pas caché sa joie d’avoir pris ce but par cette légende vivante : «c’était un match spécial pour nous avec en prime d’affronter Radamel. Je ne voulais pas qu’il marque un but, logiquement à cause de ce pour quoi nous jouions, mais maintenant, en tournant la page, c’est bien pour Radamel, ce qu’il veut dire. pour nous, les Colombiens, j’espère qu’il continuera à marquer beaucoup de buts», a affirmé le portier des Patriotas. L’attaquant de 37 ans a finalement marqué dans la Ligue colombienne et a égalé Víctor Hugo Aristizábal au titre de meilleur buteur de l’histoire du football colombien avec 346 buts. Mais au-delà du sport, la signature de Falcao se fait aussi ressentir en dehors des pelouses avec une proximité assumée avec les supporters et les autres protagonistes gravitant autour du club basé dans la ville de Bogota.

Un événement rempli d’émotion a eu lieu quelques heures avant le match contre les Patriotas. Javier Acosta, un fidèle fan de l’Ambassadeur qui a demandé l’euthanasie (autorisée en Colombie depuis 2015) et qui a été appliquée vendredi à Bogotá. La veille au soir, des centaines de fans de Millos sont allés accompagner Acosta avec un drapeau devant l’hôpital où il se trouvait. Et quelques jours avant son décès, Falcao lui a rendu visite. Buteur contre les Patriotas, l’ancien joueur du FC Porto et de l’Atlético de Madrid a dédié sa réalisation à ce supporter : «c’est avec une grande tristesse que je dis au revoir à Javier Acosta, un homme dont la force et le courage face à l’adversité nous ont laissé une profonde leçon. Leur lutte constante nous incite tous à valoriser chaque instant et à affronter les défis de la vie avec courage. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches en ces moments douloureux. Que Dieu vous donne la paix et la force pour supporter cette perte importante. J’adresse une pensée fraternelle à tous ceux qui l’ont accompagné sur son chemin. Que Dieu te bénisse!», a précisé avec émotion Falcao. Amoureux du football romantique, la saison des Millonarios sera à suivre assidûment avec l’arrivée de Falcao.