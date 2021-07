Jean-Louis Gasset quitte Bordeaux

Arrivé l'été dernier sur le banc des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset a quitté le club ce mardi. Le club au scapulaire vient d'annoncer le départ de l'entraîneur de 67 ans dans son communiqué. Gérard Lopez, le nouveau président bordelais, a tenu à remercier le technicien avant son départ. «Jean-Louis Gasset est un entraîneur et un homme d’expérience. Je tiens à lui exprimer tout mon respect et ma gratitude. La saison dernière a été particulièrement difficile. Jean-Louis a su garder le cap pour le bien du FC Girondins de Bordeaux. Même dans cette période de changement, il a répondu présent avec honnêteté et élégance», a-t-il déclaré sur le site des Girondins.

La suite après cette publicité

L'actuel sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, sera son remplaçant. Il ne manque plus que l'officialisation car d'après les informations de L'Equipe, un accord a été trouvé avec la fédération helvétique pour libérer le technicien de ses 18 derniers mois de contrat. Une nouvelle ère débute pour le FCGB.