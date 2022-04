Liverpool : Mohamed Salah reste flou sur son avenir

Interviewé par Sky Sport, l’ailier de Liverpool Mohamed Salah est resté assez flou sur son avenir en expliquant notamment que ce n’était pas le moment d’en parler, alors que les Reds iront défier Manchester City dimanche après-midi (17h30). L’Egyptien de 29 ans est engagé avec les pensionnaires d’Anfield jusqu’en juin 2023, il serait actuellement en train de négocier sa prolongation.

« Eh bien, pas grand-chose mais honnêtement ce que je peux dire c'est qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas à ce sujet. Je ne veux pas être égoïste et parler de ma situation. Nous sommes dans la période la plus importante pour l'équipe, donc je dois juste parler de l'équipe, me concentrer sur ce qui arrive avec l'équipe et c'est la chose la plus importante. C'est tout ce que je peux dire. J'espère que nous allons être plus optimistes et voir ce qui va se passer », a déclaré Salah au sujet de sa situation contractuelle avec Liverpool. L’attaquant des Reds a disputé 38 matches cette saison, inscrit 28 buts et délivré 10 passes décisives.