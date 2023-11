FC Barcelone - Deportivo Alavés : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Liga sur le site Foot Mercato ! Ce dimanche, le FC Barcelone reçoit au stade de Montjuïc, le Deportivo Alavés pour le compte de la 13ème journée de championnat d’Espagne 2023-2024. Une dernière opposition avant la trêve internationale attendue du côté de la Catalogne puisqu’une réaction est souhaitée après le triste revers concédé cette semaine en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk (1-0). Décevant sur la scène européenne, le FC Barcelone n’a également pas séduit dans ses dernières prestations en Liga. Vainqueur dans la douleur de la Real Sociedad le week-end dernier (0-1), le club catalan s’était aussi incliné précédemment face au Real Madrid dans le Clasico. Actuellement dans le dur mais toujours dans la lutte pour le titre (3e, 27pts), les Blaugranas sont donc attendus au tournant ce dimanche pour ne pas se laisser distancer au classement par Gérone (1er, 34pts) et le Real Madrid (2e, 32pts), vainqueurs hier de leur rencontre respective.

En face, le Deportivo Alavés, de retour cette saison en première division espagnole, réalise pour l’instant une saison difficile mais honorable pour un promu (14e, 12pts) et tentera de créer la sensation à l’extérieur. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h15. Pour cette nouvelle sortie en Liga, Xavi, privé de plusieurs cadres tels que Frenkie de Jong, Gavi ou Sergi Roberto, a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3. Sans grande surprise, Jules Koundé est aligné en défense centrale avec Íñigo Martínez tandis que João Cancelo et Ronald Araujo occupent les postes de latéraux. Le milieu de terrain est composé de Pedri, Ilkay Gundogan et du jeune talent Férmin López. Enfin, la ligne offensive sera quant à elle composée de Robert Lewandowski, aligné en pointe et accompagné de João Félix et Lamine Yamal. Du côté des visiteurs, Luis Garcia Plaza ne bouscule pas ses plans de jeu habituels et aligne un schéma tactique articulé en 4-2-3-1, emmené par les hommes forts de son effectif.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Koundé, Martínez, Cancelo - Pedri, Gundogan, Lopez - Félix, Lewandowski, Yamal.

Deportivo Alavés : Sivera - Gorosabel, Abqar, Rafa Marin, Duarte -A.Blanco, Guevara, Javi Lopez - Guridi, Rioja, Samu.