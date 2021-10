Monaco : Gelson Martins veut retrouver la sélection portugaise

Après des blessures et six mois de suspension, Gelson Martins commence à retrouver son meilleur niveau à l’AS Monaco. Le Portugais veut maintenant retrouver la sélection, avec qui il compte 21 apparitions, mais où il n’a plus été appelé depuis trois ans.

« Bien sûr, j’y pense encore. L’important aujourd’hui, c’est d’être performant en club pour espérer être rappelé. Si j’ai la moindre opportunité, je foncerai. Je ne sais pas si je serai une option dans le futur, mais je donne le meilleur de moi-même pour », a-t-il déclaré à Nice Matin.