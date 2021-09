Ligue Europa : Peter Bosz brouille les pistes sans Dembélé

L'Olympique Lyonnais se rend en Écosse ce jeudi pour la 1ère journée de Ligue Europa. Les Gones s'apprêtent à défier les Glasgow Rangers de Steven Gerrard sans quelques éléments comme Xerdan Shaqiri et Moussa Dembélé. Le premier est préservé, lui qui revient seulement maintenant à la compétition, alors que le second est blessé à la cuisse, lui qui réalise un excellent début de saison (4 buts). Si Houssem Aouar devrait être le capitaine, Peter Bosz a préféré ne pas dévoiler ses plans entre mettre en avant un remplaçant ou changer de système.

«Il n’y a pas de remplaçant poste pour poste et on va peut-être jouer différemment. (...) Pour Dembélé, certes il n’est pas là mais d’autres joueurs sont capables de le remplacer donc ça ne sera pas un problème. On a plusieurs possibilités. On peut changer de joueurs et de systèmes», a expliqué le technicien hollandais en conférence de presse à quelques heures du coup d'envoi. Islam Slimani aura peut-être sa chance mais l'entraîneur lyonnais ne souhaite pas en dire plus.