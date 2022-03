Porto-OL : Peter Bosz va faire tourner son effectif

À la veille du huitième de finale aller de Ligue Europa sur la pelouse de Porto (mercredi, 18h45), Peter Bosz était présent en conférence de presse et a donné quelques indices sur sa composition d'équipe. Conscient de la fatigue de certains de ses joueurs, le technicien néerlandais a avoué qu'il allait faire tourner son effectif en raison de l'accumulation des matches.

«On va faire tourner, oui. Avec tous ces matchs, On a de la chance que le match qui était prévu jeudi, soit finalement mercredi. C'est bien pour nous parce qu'on a trois jours de repos pour préparer Rennes. C'est impossible de jouer les deux compétitions avec les mêmes onze joueurs (...) On a beaucoup de confiance dans l'équipe. Ça se voit comment on joue, comment on défend. Les joueurs sont en forme», a-t-il affirmé ce mardi, en conférence de presse.