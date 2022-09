Raphaël Varane raconte sa résurrection

Alternant blessures et méformes l'an passé, absent des trois dernières rencontres disputées par l'équipe de France, Raphaël Varane a fait son retour en bleu à l'occasion de la réception de l'Autriche, jeudi (2-0). Auteur d'un match très solide dans une défense à trois, le central de 29 ans vit des moments plus agréables depuis la reprise, au mois d'août. Redevenu titulaire indiscutable avec les Red Devils, il semble enfin avoir digéré son départ du Real Madrid. De là à parler de résurrection ?

«Le mot est petit peu fort (rires). J’ai eu une pré-saison complète, j’ai bien travaillé physiquement et j’enchaine les matches, je me sens bien, je me sens mieux et ça se voit. Au début de saison, il a fallu batailler pour m’exprimer sur le terrain et accepter le challenge, j’espère que ça va continuer comme, ça. On n’est qu’au début d’une saison avec un calendrier surchargé,» s'est exprimé le défenseur tricolore en conférence de presse, à la veille de Danemark-France.