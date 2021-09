LdC, Man City : la terrible histoire de Nathan Aké

Manchester City a battu le RB Leipzig mercredi soir pour son premier match de Ligue des Champions de la saison. Une victoire spectaculaire, qui s’est terminée sur le score de 6-3 en faveur des Skyblues. Titulaire en défense centrale aux côtés de Ruben Dias, Nathan Aké a ouvert le score lors de cette rencontre, son premier but dans la compétition. Pendant qu’il participait au succès de son équipe sur la pelouse de l’Etihad Stadium, le père de l’international néerlandais, gravement malade, est décédé, comme l’a raconté Aké sur Instagram.

La suite après cette publicité

« Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie, mon père a été très malade et il n'y avait plus de traitement possible. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de soutien de la part de ma fiancée, de ma famille et de mes amis. Hier, après une période difficile, j'ai marqué mon premier but en Ligue des champions, et seulement quelques minutes après, il est décédé paisiblement, avec ma mère et mon frère à ses côtés. Peut-être que cela devait arriver, me voir jouer l'a toujours rendu fier et heureux. Je sais que tu es toujours avec moi, tu seras toujours dans mon cœur et celui-ci est pour toi papa », a-t-il déclaré.