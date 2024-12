Grenoble lorgne Philippe Hinschberger

Douzième de Ligue 2, Grenoble s’est séparé ce mercredi d’Oswald Tanchot. «Le GF38 a décidé de mettre à pied à partir de ce jour à titre conservatoire Oswald Tanchot dans l’attente de l’évolution d’une procédure en cours», précisait ainsi la formation grenobloise au sujet du technicien de 51 ans, arrivé il y a sept mois en provenance de Sochaux.

Alors que le club isérois végète dans le ventre mou du classement et n’a plus gagné en championnat depuis deux mois (5 défaites et 2 nuls), un successeur est désormais recherché. Dans cette optique et selon nos dernières informations, Philippe Hinschberger, déjà passé par le club entre 2018 et 2021, est visé par le GF38. Affaire à suivre…