Bayern-Tigres : les compositions probables

Jour de finale au Qatar ! A 19h ce soir, le Bayern Munich, champion d'Europe en titre, affronte les Tigres de Monterrey, vainqueur de la Ligue des champions de la Concacaf, afin de remporter la Coupe du monde des clubs. Les Bavarois n'ont pour le moment eu aucune difficulté à rallier la grande finale, battant le club d'Al-Ahly en demies.

Il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de changements dans le XI de départ du Bayern par rapport au tour précédent. Seul, Jérome Boateng, endeuillé par la mort de son ex-petite amie, est retourné en Allemagne et ne sera donc pas présent ce soir au Qatar. Niklas Süle devrait le remplacer aux côtés de David Alaba. Côté mexicain, pas de changements non plus. André-Pierre Gignac sera bien le fer de lance de l'attaque des Tigres.