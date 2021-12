West Ham : Kurt Zouma blessé aux ischio-jambiers

Coup dur pour West Ham. Si les Hammers avaient réussi à faire tomber dans son antre Chelsea, leader de Premier League avant la 15e journée (3-2), le défenseur central français Kurt Zouma était sorti sur blessure à la 71e minute. Le club londonien a annoncé ce mardi que l'international tricolore (11 sélections) souffrait d'une blessure au tendon des ischio-jambiers

«Un scanner effectué lundi a révélé les dégâts et le défenseur international français de 27 ans a déjà commencé son programme de récupération à Rush Green sous la supervision de l'équipe médicale», peut-on lire dans le communiqué du club, qui n'a pas dévoilé de période d'indisponibilité. Néanmoins, ce genre de blessure demande environ 3 à 4 mois d'absence des terrain. Son coéquipier Ben Johnson, sorti juste avant la mi-temps face aux Blues, a également contracté une légère entorse aux ischios.

We can confirm that Kurt Zouma sustained a hamstring tendon injury during Saturday’s win over Chelsea.



Ben Johnson has also started his rehabilitation after suffering a low-grade hamstring strain.



Best of luck with your recoveries, Ben & @KurtZouma! 👊⚒