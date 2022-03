RCSA : Jordan Robinand attise les convoitises

Le temps n’a pas le temps pour le temps. Et les jeunes joueurs non plus. Aujourd’hui les carrières commencent plus tôt et les clubs lorgnent de très jeunes éléments pour espérer qu’ils fassent leur éclosion dans leur écurie. C’est le cas de Jordan Robinand.

Né en septembre 2003 (18 ans), le milieu relayeur gaucher a vu sa carrière vite décoller. Il y a quelques mois, il était à Istres et à signé un contrat stagiaire pro avec le Racing club de Strasbourg en décembre dernier. Il s’est depuis entraîné avec les professionnels et à même été d’un stage du club alsacien en janvier dernier. Il a ainsi attisé la convoitise de deux clubs allemands (Mayence et Stuttgart) tandis que Reims et Bastia sont venus aux renseignements. Pour l’heure, la priorité du joueur est de continuer à faire ses classes dans le club de Marc Keller. Mais on l’a dit… Tout va beaucoup plus vite, maintenant, dans le football.