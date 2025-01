Rodri remet Cristiano Ronaldo en place après sa sortie sur le Ballon d’Or

Rodri n’a visiblement pas apprécié la dernière sortie de Cristiano Ronaldo. La semaine dernière lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards, le Portugais avait allumé plusieurs mèches, d’abord en taclant le niveau de la Ligue 1 pour mettre en valeur celui de la Saudi Pro League, puis en affirmant que Vinicius Junior méritait le Ballon d’Or au préjudice de Rodri. Dans un entretien accordé à AS ce jeudi, le champion d’Europe espagnol lui a répondu, et en mettant les formes.

«Ce que je pense de ses mots ? Et bien, c’était vraiment une surprise, car il sait mieux que personne comment fonctionne ce prix, et surtout comment le gagnant est choisi. Cette année, les journalistes qui ont voté ont estimé que je devais le gagner. Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour sa victoire, et j’imagine que quand il a gagné, il a accepté le trophée.»