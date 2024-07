Euro 2024 : l’arbitre de Roumanie - Pays-Bas fait déjà scandale

Dernière journée des huitièmes de finale de l’Euro 2024 avec deux nouvelles et ultimes rencontres. L’affiche entre l’Autriche et la Turquie est très attendue ce mardi soir mais quelques heures avant, la belle surprise de la Roumanie va croiser le fer avec les Pays-Bas et tentera de réaliser un joli exploit. Mais ce duel fait déjà couler beaucoup d’encre dans les presses européennes car l’UEFA a désigné Monsieur Felix Zwayer comme arbitre principal. À 43 ans, l’arbitre allemand va diriger sa toute première rencontre en huitième de finale d’un Euro mais ce n’est pas cette légère inexpérience qui fait scandale à quelques heures du coup d’envoi.

En 2004, Felix Zwayer a été liée à une affaire de corruption et de trucage de matches de deuxième division. Alors arbitre de touche, il avait reçu 300 euros par l’arbitre principal Robert Hoyzer pour influer sur le résultat d’un match de 2.Bundesliga. Il s’était défendu quelques années plus tard dans les colonnes de BILD : «En 2004, j’étais jeune et naïf. Je suis passé à autre chose même si l’affaire revient dès qu’une équipe s’estime lésée ou que ma performance a été moyenne». C’est un arbitre sous pression qui officiera ce soir.