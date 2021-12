Bayern Munich : Julian Nagelsmann avait refusé le Real Madrid en 2018

Dans un entretien accordé à la version allemande de Sports Illustrated, l'entraîneur du Bayern Munich Julian Naglesmann a été interrogé sur son refus de rejoindre le Real Madrid à l'été 2018 après la démission de Zinedine Zidane, soit un an avant de signer au RB Leipzig. A seulement 31 ans, le technicien allemand ne souhaitait pas brûler les étapes dans sa jeune carrière, et ce malgré sa précocité. La Maison Blanche avait finalement choisi Julen Lopetegui, viré de la sélection espagnole juste avant la Coupe du monde 2018.

«J'étais à un stade de ma carrière où je devais passer à l'échelon supérieur. Je devais aller dans un club supérieur à Hoffenheim. Cependant, je ne souhaitais pas rejoindre un club avec une trop grande stature. Quand on doit d'abord apprendre à connaître toutes les personnes d'un club, c'est déjà une autre dimension. (...) Alors oui, c'était bien que je cherche une étape plus élevée qu'Hoffenheim, mais pas la plus élevée qui aurait été possible», a-t-il déclaré dans les colonnes du magazine.