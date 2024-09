Un club inattendu saute sur l’occasion Anthony Martial

À 28 ans, Anthony Martial va prendre un nouveau départ en 2024. Après plusieurs années passées du côté de Manchester United, le Français, qui a connu des hauts, mais surtout beaucoup de bas en Angleterre, veut repartir du bon pied. Cet été, de nombreuses écuries se sont donc positionnées pour essayer de le récupérer libre. En Turquie, Besiktas a avancé ses pions, tout comme Galatasaray. En Italie, son nom a été cité du côté de l’Atalanta après la grave blessure de Gianluca Scamacca. L’Arabie saoudite, le Mexique ou encore la Major League Soccer ont également dragué l’ancien joueur de l’AS Monaco.

La suite après cette publicité

Un footballeur que l’on n’a pas oublié en France. Au début de l’été, il a été lié à l’Olympique Lyonnais, son ancien club, ou encore à l’Olympique de Marseille. Mais c’est surtout le LOSC qui a été le plus intéressé. Les Dogues, qui sont dirigés par Bruno Genesio, lequel connaît bien Martial, ont finalement lâché l’affaire. Toujours sans club, l’international tricolore prend son temps et ne veut pas se tromper de projets. C’est d’ailleurs ce qu’avait expliqué son agent Philippe Lamboley à Sky Sports il y a quelques semaines.

À lire

OM : Azzedine Ounahi file au Panathinaïkos

Martial est dragué en Grèce

«Anthony est actuellement en vacances. Nous étudions les différents projets et nous prendrons du temps. Anthony s’est assuré d’être en forme et prêt pour son nouveau club. Il s’entraîne normalement depuis deux mois. Il a 28 ans. J’ai entendu dire qu’il serait trop gourmand financièrement avec les clubs. Ce n’est pas vrai. Anthony veut un projet ambitieux pour atteindre des objectifs élevés en club et retrouver l’équipe de France. Il choisira son club en fonction du projet sportif et familial. Les finances sont importantes pour tout joueur professionnel, mais ce n’est pas sa priorité.»

La suite après cette publicité

Libre, Martial, qui peut signer dans le club de son choix même si le mercato est fermé dans plusieurs pays, a encore des options. Ce mercredi, Sport24 et The Sun expliquent que l’avant-centre a reçu une offre de la part de l’AEK Athènes. On évoque même une proposition très lucrative et le plus gros contrat de l’histoire du club grec, sachant qu’Erik Lamela est le joueur le mieux payé actuellement avec un peu plus de 2,5 M€ par an. Il reste à savoir si cette offre fera réfléchir le principal intéressé. En parallèle, l’AEK avance sur le dossier David Datro Fofana (Chelsea), qui doit être bouclé avant la fermeture du mercato en Grèce le 11 septembre. Martial, lui, a encore un peu de temps avant de trancher.