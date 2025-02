Qui est Renato Marin, la prochaine recrue surprise du PSG ?

L’annonce faite par Le Parisien en a surpris plus d’un. Le Paris Saint-Germain aurait bouclé l’arrivée d’un nouveau gardien pour la saison prochaine : Renato Marin. À l’heure où le débat sur la prolongation de Gianluigi Donnarumma fait rage, sans oublier l’intérêt rouge et bleu pour le Lillois Lucas Chevalier, voir le nom du jeune Italie-Brésilien de 18 ans sortir peut interpeller. Avec Gianluigi Donnaruma, Matvey Safonov et Arnau Tenas, le club de la capitale est déjà servi en termes de portier. La future arrivée de Marin annonce-t-elle le départ d’une des doublures parisiennes ?

La Juve, l’Inter et l’OM le pistaient

En attendant de le savoir, voici quelques lignes pour vous présenter la prochaine recrue francilienne. Né au Brésil, du côté de São Paulo, Marin possède un passeport brésilien et italien. Membre de la génération 2006, il est arrivé au club de la Louve lorsque Tiago Pinto en était le directeur sportif. Il y a fait toutes ses classes chez les jeunes. Régulièrement convoqué en équipe première (27 fois), Marin n’a pas encore eu le plaisir de disputer la moindre minute en Serie A, même s’il est en train de passer troisième gardien dans la hiérarchie de Claudio Ranieri.

Membre de l’équipe réserve, la Primavera, il y a joué 44 matches, dont 13 sans encaisser de but. Actuellement blessé pour un mois en raison d’une entorse à la cheville droite, l’international italien U19 (13 sélections) est considéré comme un portier à haut potentiel de l’autre côté des Alpes. Un gardien d’autant plus courtisé, car libre de tout contrat l’été prochain. Un départ annoncé lié au clan Marin qui n’a pas apprécié le manque de réactivité de son club à lui proposer une prolongation.

Le « gardien du futur »

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les médias transalpins annonçaient en novembre dernier un intérêt de la Juventus, de l’Inter, de Liverpool et même de l’Olympique de Marseille ! Et si toutes ces équipes lui faisaient les yeux doux, c’est parce que Renato Marin est surnommé en Italie le « gardien du futur ». La raison ? Marin possèderait un excellent jeu au pied. Il n’y a qu’à lire ce qu’écrivait Tuttosport sur le joueur, quand la Juventus espérait l’enrôler il y a quelques semaines.

« On dit beaucoup de bien de lui dans les catégories de jeunes. Non seulement parce qu’il est l’un des gardiens les plus appréciés et que son contrat arrive à échéance, mais aussi parce que c’est un gardien très habile avec ses pieds : il a fait ses premières armes dans le futsal et, même enfant, il tirait souvent les coups francs et les penalties. Il possède aussi une caractéristique, celle de la capacité à dribbler pour lancer les phases de jeu. Une caractéristique qui prend de plus en plus d’importance dans le football moderne. » Et quand on sait à quel point Luis Enrique a longtemps reproché à Donnarumma son jeu au pied limité, on comprend un peu mieux pourquoi l’état-major parisien s’est penché sur son profil.