Ligue Europa : Reims éliminé aux tirs au but

En déplacement en Hongrie, sur la pelouse du MOL Fehérvár, le Stade de Reims disputait son 3e tour de qualification aller de Ligue Europa. Les hommes de David Guion réussissaient une première période solide, tenant bon face aux assauts de Lyes Houri (23e, 31e) et en se créant quelques situations par Arber Zeneli (19e) ou Boulaye Dia (39e). Au retour des vestiaires, Loïc Négo et ses partenaires faisaient passer quelques frissons dans la surface de Predrag Rajkovic (58e, 73e).

Les Rémois, eux, répondaient par Kaj Sierhuis (87e et 90e +3). Mais les deux écuries ne parvenaient pas à se départager et disputaient des prolongations. Wout Faes (96e), Boulaye Dia (105e) et Anastasios Donis (109e) se procuraient de belles occasions, mais manquaient de réussite. Thomas Foket était expulsé pour un deuxième avertissement (115e) et les deux équipes ne se départageaient pas (0-0) avant la séance de tirs au but. Un exercice qui n'a pas réussi aux pensionnaires de Ligue 1, puisqu'après les échecs de Boulaye Dia et Yunis Abdelhamid, ces derniers disent prématurément adieu à l'Europe.