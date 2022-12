CdM 2022, EdF : Ousmane Dembélé explique les différences entre 2018 et 2022

La suite après cette publicité

Quatre ans après avoir remporté la Coupe du Monde, l'équipe de France est une nouvelle fois en finale et a donc l'occasion d'avoir une troisième étoile à son palmarès. Dans ce groupe, 9 joueurs ont déjà connu le sacre de 2018. C'est notamment le cas d'Ousmane Dembélé, déjà présent dans un rôle de remplaçant de luxe pour Didier Deschamps. Mais l'attaquant du FC Barcelone ne voit pas beaucoup de similitudes entre 2018 et 2022 pour les Bleus, comme il l'a expliqué en conférence de presse ce vendredi.

«On était plus euphorique en 2018, il y a un peu plus de calme et d'expérience qu'en 2018. On se dit surtout de bien récupérer pour la finale. Il y a des similitudes mais en 2018, il y avait un peu plus de fou dans l'équipe. Donc c'est différent. C'était la première depuis 20 ans aussi. Là, j'ai plus d'expérience comme on a vécu ça en 2018. Toute l'équipe est prête mentalement car ça ne sera pas facile.»