Javier Tebas répond et recadre Pep Guardiola

Critiqué ce lundi par Pep Guardiola pour sa gestion rigoriste, le président de la Ligue espagnole de Football Professionnel Javier Tebas s'est fendu de plusieurs tweets pour répondre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas ménagé le manager de Manchester City.

«Nos clubs réalisent des bénéfices depuis sept ans. Tu ferais mieux de te préoccuper du City Group, qui accumule un milliard de pertes sur les dernières saisons. Ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des destructeurs d'argent qui créent de l'inflation. Aurais-tu gagné tant de titres sans dopage économique ?», a-t-il notamment lancé, en catalan dans le texte. C'est dit.

Estimat @Pepteam, com veig que no segueixes de prop el tema, et pas detall explicatiu. HILO👇(1/3) https://t.co/dtdFtStLKQ