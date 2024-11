Le cas Renato Sanches continue de frustrer Benfica et le PSG

Renato Sanches et les blessures, une histoire d’amour dont le milieu de terrain portugais aimerait bien mettre fin. Depuis le début de sa carrière, le joueur de 27 ans a connu 29 blessures et 745 jours d’indisponibilités soit environ deux ans. Des chiffres qui témoignent de la grande fragilité du droitier vainqueur de l’Euro 2016. Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2022 où il n’a disputé que 27 matches (2 buts), il n’est clairement pas dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique. L’an dernier, il avait été prié de partir à l’AS Roma en prêt (12 matches, 1 but) où son corps l’avait trahi et cela recommence du côté de Benfica.

Pourtant l’optimisme de son club formateur était bien présent à l’image des mots de son ancien coach Roger Schmidt début août : «nous connaissons sa situation. Mais s’il était toujours disponible et au plus haut niveau, peut-être que son retour ne serait pas possible. Nous faisons confiance au service médical, aux préparateurs physiques et à la motivation de Renato. […] Je crois fermement qu’il deviendra un joueur très important pour nous.» Renato Sanches allait être blessé le lendemain de ces propos. Le président Rui Costa était lui aussi très optimiste à la fin du mois de septembre : «il est blessé aujourd’hui, c’est vrai, mais je suis convaincu qu’il se rétablira et qu’il donnera beaucoup. Je sais ce qu’il ressent à l’idée de porter ce maillot et je sais qu’il nous apportera beaucoup cette année.»

Une nouvelle rechute

Alors qu’on arrive quasiment à la moitié de la saison, le bilan est terrible pour Renato Sanches, il a disputé 8 matches sur 17, manquant les autres sur blessure. Son temps de jeu est donc assez faible avec 233 minutes de jeu (un peu plus de 29 minutes par rencontre disputée) où il n’aura eu que deux titularisations contre Santa Clara (3-0) le 30 octobre dernier et face au Bayern Munich (0-1) le 6 novembre. Mais à chaque fois le problème de sa fragilité revient. «L’essentiel est d’avoir le joueur sur le terrain et de sentir qu’il est heureux de revenir s’entraîner avec l’équipe, mais nous prendrons les choses lentement pour éviter de faire des pas en arrière» rappelait à la mi-octobre Bruno Lage le coach des Aguias.

Cela a amené à ce match contre le Bayern Munich où il aura disputé 86 minutes. Il n’avait pas joué autant lors d’un match depuis le 27 mai 2023 et le match entre le Paris Saint-Germain et Toulouse (1-1). Pour autant, si ce joli révélateur pouvait faire naître de l’optimisme, celui-ci vient encore de voler en éclat. Ce mardi en plein entraînement avec Benfica, Renato Sanches a dû s’arrêter en pleine action. Selon Record, il s’est de nouveau blessé et si l’indisponibilité reste encore inconnue à ce stade, il a de forte chance de manquer le match de Coupe du Portugal contre l’Estrela da Amadora ce samedi alors qu’il était attendu titulaire. Une mauvaise nouvelle pour le joueur, Benfica mais aussi le PSG. En effet, le prêt de Renato Sanches est assorti d’une option d’achat de 10 millions d’euros activable s’il joue au moins 60% des matches de la saison. Pour le moment, il ne dépasse pas les 50%.