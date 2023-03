PSG - Rennes : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est l’heure des retrouvailles. Le PSG va, après sa retentissante élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, se reproduire pour la première fois au Parc des Princes en accueillant Rennes pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Si les Parisiens ont profité du faux-pas marseillais la semaine passée pour conforter son avance en tête du championnat (10 points sur l’OM, 9 sur Lens), les Rennais (47 pts) se rend dans la capitale pour tenter de retrouver le top 5 et donc une place européenne, eux qui comptent deux longueurs de retard sur le LOSC. Une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 17h05.

Pour ce match, Christophe Galtier inaugure une nouvelle composition. Avec les absences de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe, le technicien francilien décide d’aligner une défense à trois avec Juan Bernat, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. tandis que Lionel Messi et Kylian Mbappé démarrent sur le front de l’attaque. Bruno Génésio, lui, doit notamment composer sans Jérémy Doku et évidemment Martin Terrier. L’entraîneur breton choisit donc de titulariser Arnaud Kalimuendo - représentant les secondes retrouvailles du jour puisqu’il a été formé au PSG - aux côtés de Karl Toko Ekambi devant.

Les compositions d’équipes :

PSG : Donnarumma - Danilo, Bitshiabu, Bernat - Pembélé, Verratti, Ruiz, Nuno Mendes - Vitinha - Messi, Mbappé

Rennes : Mandanda - Spence, Omari, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Ugochukwu, D.Doué - Toko Ekambi, Kalimuendo

