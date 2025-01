Real Madrid : la promesse de Carlo Ancelotti à Aurélien Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni (24 ans) est dans la tourmente au Real Madrid. Sa prestation en finale de Supercoupe d’Espagne contre le Barça (5-2) a été la cible de nombreuses critiques, lui qui évoluait à nouveau en défense centrale en raison des absences de Militão et d’Alaba. Le club commence à se poser de nombreuses questions à son sujet, mais il conserve le soutien de Carlo Ancelotti.

La suite après cette publicité

Ce dernier assure même qu’il reprendra sa place au milieu de terrain quand Alaba sera de retour. «Je reste convaincu que Tchouameni a bien fait en tant que défenseur central. Les données en parlent, et en tenant compte du fait que ce n’est pas sa position idéale. Dès que nous ne serons plus dans l’urgence et qu’Alaba reviendra, il reprendra sa place», assure l’Italien en conférence de presse.