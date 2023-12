Granit Xhaka charge Arsenal

Solidement installé dans l’effectif de Xabi Alonso, Granit Xhaka voit la vie en rose avec le Bayer Leverkusen. Et pour cause, la formation allemande caracole en tête de Bundesliga devant l’ogre munichois à la mi-saison. Auréolé de 21 titularisations en 22 rencontres pour 1 offrande depuis son arrivée outre-Rhin l’été dernier, l’international suisse (121 sélections, 14 buts) est reparti sur des bases impressionnantes, à l’image de ce qu’il démontrait encore la saison dernière à Arsenal. À l’heure où il se consacre pleinement à la réussite de sa nouvelle écurie, le joueur de 31 ans est revenu sur ses 7 saisons effectuées à l’Emirates Stadium.

Lors d’un entretien accordé à The Athletic, l’Helvète a évoqué un passage sombre de son aventure chez les Gunners. Ciblé par les critiques et conspué par ses propres supporters à l’époque où Arsenal éprouvait des difficultés à revenir au premier, le principal intéressé estime qu’il n’a pas toujours été soutenu par le club anglais. Finalement, l’intronisation de Mikel Arteta sur le banc londonien a changé la donne. «J’ai eu de nombreux jours noirs, assis dans ma chambre d’hôtel pour les matchs à l’extérieur, réalisant ce qui s’était passé… J’étais complètement dévastée. Le club m’a montré peu de respect même si j’étais le capitaine. Il était clair qu’ils voulaient se débarrasser de moi-même le plus rapidement possible, à l’exception d’une personne : Mikel Arteta. Avec mon cœur et mon âme, j’avais déjà quitté Arsenal. Mikel (Arteta ndlr) m’a dit qu’il voulait que je reste», a-t-il révélé dans les colonnes du tabloïd britannique.