AS Rome : José Mourinho envoie une petite pique à Sarri et à la Lazio

La suite après cette publicité

José Mourinho était présent en conférence de presse, après le match nul, suffisant pour se qualifier au tour suivant, de son équipe face au Vitesse Arnheim (1-1). Si la qualité n'était pas forcément au rendez-vous, l'essentiel a été réalisé puisque les Romains sont qualifiés :« oui, on s'attend toujours à plus de qualité, mais ensuite quelqu'un rentre chez lui et quelqu'un va au tirage au sort. Heureusement pour nous, nous serons au tirage au sort.» Le Portugais a ensuite tenu à féliciter Thomas Letsch et son équipe pour leur belle prestation, puisque le club hollandais tenait les prolongations jusqu'à l'égalisation d'Abraham (90e+1).

«Ils sont bons. Parfois, on pense que ces équipes sont pauvres. Je ne connaissais pas leur entraîneur : il est très bon. Son équipe joue bien, de manière fantastique, et c'est grâce à lui. Nous avons préparé le match pour gagner, sans jamais penser à contrôler le résultat, mais ils ont fait un grand match, alors que nous n'avons pas été très bons d'un point de vue technique.» Le Special One se tournait ensuite vers la rencontre de ce week-end (le derby face à la Lazio), en n'oubliant pas de lâcher une petite pique à ses rivaux romains : «maintenant, nous allons penser à ce match. Je suis heureux parce que nous avons passé le tour. Je suis plus préoccupé par le fait que, en prévision de dimanche, nous avons joué aujourd'hui alors que les joueurs de la Lazio fumaient une cigarette avec Sarri ce soir.»