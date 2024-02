Le vestiaire du PSG a un gros doute sur la méthode de Luis Enrique…

Dans huit jours, le Paris Saint-Germain va, comme à chaque fois, jouer sa saison avec le retour de la Ligue des Champions et un double affrontement face à la Real Sociedad. Le club de la capitale a beau être en course pour un douzième sacre historique en Ligue 1, il sait que le juge de paix sera la C1. Surtout pour ce qui est sans doute la dernière saison de Kylian Mbappé en France. Mais depuis le début de la saison, les Rouge et Bleu font passer un message clair.

La plus prestigieuse des compétitions européennes n’est plus LA priorité et plus personne au sein du club n’est obsédé par un sacre continental. Récemment, Luis Enrique avait tenu un discours à peu près similaire, voire un peu jusqu’au-boutiste. «Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts. Bon, j’espère que non. Mais la Ligue des Champions ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est Brest, c’est le match de Coupe. Le futur n’existe pas en football, encore plus à haut niveau. Brest. Le match de Coupe. Une finale pour nous».

Des joueurs étonnés en privé

Sauf que l’Espagnol sait très bien que le PSG n’est jugé que par le prisme de la C1 et qu’un couac face à la Real Sociedad serait perçu comme une énième humiliation européenne pour le PSG. En attendant, L’Équipe sème une nouvelle fois le trouble au sein des rangs franciliens avant un grand rendez-vous de Ligue des Champions : la condition physique des joueurs parisiens serait loin d’être optimale. Pire, elle générerait de vives inquiétudes. Le quotidien explique que de nombreux adversaires du PSG ont tiqué sur le manque de « caisse » des Parisiens et le manque d’impact des partenaires de Mbappé dans les duels. Un déficit souvent rédhibitoire en Ligue des Champions.

L’exemple du naufrage rouge et bleu à Newcastle le 4 octobre dernier (1-4) en est le parfait exemple. La faute à une mauvaise préparation du staff de Luis Enrique ? Le journal explique que plusieurs joueurs ont déjà expliqué à leur entourage qu’ils ont ressenti cette carence athlétique. C’est d’ailleurs le cas de Manuel Ugarte. L’Uruguayen, qui a disparu de la circulation, se serait étonné en privé de ne pas arriver à retrouver son second souffle après son bon début de saison. Face à ce constat, plusieurs stars parisiennes auraient choisi de faire appel à des préparateurs physiques personnels et se rajouteraient des séances supplémentaires après les entraînements.