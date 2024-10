Mercato : le PSG a fait son choix pour le poste de n°9

Le grand attaquant. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, le club de la capitale a pu compter sur des numéros 9 de renom, à l’image de Zlatan Ibrahimovic ou encore d’Edinson Cavani. Ces dernières années, c’est surtout Kylian Mbappé (25 ans) qui a été aligné à la pointe de l’attaque francilienne, bien qu’il n’ait jamais caché qu’il préférait évoluer sur l’aile gauche. Malgré cela, il a plus ou moins fait le job, lui qui a trouvé le chemin des filets à 44 reprises en 48 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée (10 assists).

Forcément, le remplacer n’allait pas être aisé. Mais Luis Enrique semblait confiant à ce sujet. Le technicien espagnol a répété à plusieurs reprises que son équipe serait encore meilleure cette saison et que c’est un collectif et non une individualité qui primerait. En septembre dernier, il avait d’ailleurs persisté sur ce point précis. « Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera pas la porte. Si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux qu’il y en ait quatre qui marquent 12 buts, car cela fera 48 buts et c’est mieux que 40.»

Luis Enrique ne veut toujours pas d’un autre n°9

Sauf que pour le moment, l’attaque des champions de France n’est pas toujours flamboyante. Luis Enrique s’appuie surtout sur ses ailiers. Brillant en Ligue 1, Bradley Barcola (7 buts cette saison, ndlr) doit passer logiquement un cap en Europe. Ousmane Dembélé, lui, en est à 4 buts. Sans son incroyable maladresse, son bilan serait meilleur. Désiré Doué (0 but), lui, est à la peine. Marco Asensio (2 buts) et Kang-in Lee (4 buts) dépannent en tant que faux numéro 9. Mais cette solution a ses limites. Pourtant, Luis Enrique persiste, alors qu’il a dans ses rangs Randal Kolo Muani (2 buts), qui est le plus à même de jouer à ce poste. Un poste qui est également celui de Gonçalo Ramos, blessé depuis quelques semaines.

Son retour prochain pourrait offrir de nouvelles solutions à Lucho, bien qu’il ne l’ait pas toujours utilisé l’an dernier. Le mercato d’hiver peut également être une option pour le coach espagnol. L’été dernier, au moment de la blessure de Ramos, Luis Campos lui avait proposé plusieurs attaquants, dont Victor Osimhen, rappelle Le Parisien. Mais il avait décliné cette proposition. Cet hiver, le PSG a donc la possibilité de rectifier le tir. Mais le média français indique que les pensionnaires du Parc des Princes ne devraient pas recruter à ce poste durant le mois de janvier. Un sacré pari de la part de Luis Enrique, qui est persuadé que son équipe va progresser. Le Parisien ajoute que ce sujet du n°9 n’est pas encore un sujet de« crispation en interne», mais les choix de cet été interrogent…