Manu Koné et Matteo Guendouzi se sont expliqués après leur altercation

Coéquipiers en sélections, mais rivaux en clubs, Manu Koné et Matteo Guendouzi ont eu une altercation houleuse lors du derby entre l’AS Roma et la Lazio dimanche dernier suite à un tacle très appuyé du premier sur le second. Une situation lors de laquelle l’arbitre avait dû intervenir pour séparer les deux joueurs. Mais cette altercation appartient désormais au passé. Selon L’Equipe, les deux joueurs se sont rapidement contactés pour discuter de cette situation, et faire oublier toute animosité.

Coéquipiers en équipe de France depuis le rassemblement de septembre 2024 et les premières capes de Manu Koné, les deux hommes font partie des éléments récemment ajoutés au groupe de Didier Deschamps, qui a annoncé quitter son poste après la Coupe du monde 2026. Lors de cette rencontre, l’AS Roma de Manu Koné s’était imposée sans trembler (2-0), se relançant ainsi après un début de championnat complètement raté.