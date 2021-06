Accord total entre le PSG et l'Inter pour Achraf Hakimi !

La suite après cette publicité

La saison 2021-2022 n'a pas encore commencé mais du côté du Paris Saint-Germain, il y a déjà du mouvement en coulisses. Alors que le dossier Kylian Mbappé, qui n'a pas encore prolongé, n'est toujours pas réglé, les dirigeants parisiens font du bon travail sur le mercato. Pour lancer ce marché des transferts estival, le directeur sportif Leonardo et ses équipes ont mis la main sur Georginio Wijnaldum, en coiffant sur le poteau le FC Barcelone. Et désormais, c'est un autre joueur tant désiré qui s'apprête à débarquer dans la capitale française.

Depuis de nombreuses semaines, les Parisiens négocient avec l'Inter pour le transfert d'Achraf Hakimi. Arrivé chez les Nerazzurri il y a seulement un an, le latéral droit marocain a amplement participé au sacre du club milanais en Serie A, avec 7 buts et 10 passes décisives en 37 matches de championnat. De quoi attirer les regards, et notamment ceux du PSG. Et alors que les discussions s'intensifiaient ces derniers jours, les vice-champions de France 2021 touchent clairement au but ces dernières heures.

Un transfert à 70M€

Samedi soir, nous vous révélions en exclusivité que la visite médicale du joueur de 22 ans doit avoir lieu en début de semaine prochaine, voire même ce lundi si tout va bien. Une nouvelle confirmée par les médias italiens ce dimanche comme La Gazzetta dello Sport ou Sky Italia. Et pour recruter Achraf Hakimi, le PSG va sortir le chéquier comme attendu. De l'autre côté des Alpes, on parle d'un accord total trouvé cette nuit autour de 60 millions d'euros, avec 8M€ de bonus déjà définis et 2M€ plus compliqués. Ce qui ferait un transfert à 70 millions d'euros !

Côté contractuel, l'ancien élément défensif du Real Madrid doit parapher un contrat de cinq ans, assorti d'un salaire annuel de 10 millions d'euros, comme nous vous le rappelions ce samedi. De son côté, Sky Italia rajoute ce matin que l'échange de documents pour finaliser le transfert pourrait être fait ce lundi... Sauf retournement de situation de dernière minute, Achraf Hakimi sera un joueur du PSG dans quelques jours. Un autre joli coup réalisé par le club de la capitale, qui démarre son mercato sur les chapeaux de roue, avec également la future arrivée de Gigi Donnarumma !