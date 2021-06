OM, OL : Samuel Umtiti pas forcément chaud

Un été encore, le FC Barcelone veut se séparer de Samuel Umtiti. Le défenseur tricolore reste un poids lourd pour les finances du club catalan, loin d'être au beau fixe. On parle de sept millions d'euros annuels. Le Barça pourrait ainsi le prêter pour que sa valeur soit revue à la hausse et pouvoir le vendre dans un an.

Ces dernières semaines, l'option OM a beaucoup été évoquée par les médias catalans, comme on a aussi parlé de l'OL. Mais selon le quotidien l'Equipe, une signature à Marseille ne l'emballe pas du tout, tout comme un retour en terres rhodaniennes ne ferait pas forcément partie de ses plans. Effectivement, il souhaite rester à Barcelone et s'imposer.