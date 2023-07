Manchester United : les raisons du drôle de choix Rasmus Højlund

La suite après cette publicité

C’est un transfert qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Après avoir tenté d’enrôler des joueurs comme Harry Kane ou Victor Osimhen pour renforcer son secteur offensif, Manchester United va mettre 85 millions d’euros (bonus compris) sur la table pour enrôler Rasmus Højlund, l’attaquant de 20 ans de l’Atalanta, qui sort d’une saison à 9 buts en Serie A.

Certains consultants et supporters ne sont pas spécialement ravis de ce choix, à l’image de Teddy Sheringham, l’ancien buteur anglais, qui a récemment révélé qu’il préfèrait voir les Mancuniens se placer sur un buteur plus confirmé et de meilleure qualité. Comme l’indique The Sun, du côté de Manchester United, il n’y a cependant pas vraiment eu de doutes.

À lire

La presse catalane s’enflamme pour son nouveau joyau Fermín López, Manchester United lâche 85M€ pour son attaquant

Un pari de Ten Hag

Derrière ce transfert, on retrouve Erik ten Hag. C’est le coach néerlandais qui a insisté pour que sa direction fonce sur l’international aux 6 sélections. Le tacticien le connaît depuis un moment déjà, et le suivait même lorsqu’il entraînait l’Ajax. Il sait donc déjà, sur le papier du moins, comment l’utiliser et comment maximiser son potentiel pour qu’il devienne une star en Angleterre.

La suite après cette publicité

Au début du mercato, Ten Hag souhaitait cependant enrôler un buteur un peu expérimenté, mais il a changé de plan une fois qu’il a vu à quel point le marché des numéros 9 était complexe cet été. La presse anglaise rajoute qu’il sera titulaire d’entrée et que tout le monde au sein du club est convaincu de son potentiel et de sa capacité à marcher sur les traces de son futur rival, Erling Haaland…