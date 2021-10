LdC : le RB Leipzig sans Olmo, Halstenberg et Brobbey face au PSG

Battu lors de ses deux premiers matches de poules en Ligue des Champions, le RB Leipzig joue gros demain soir au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Et si l’entraîneur du club allemand, Jesse Marsch, pourra compter sur Christopher Nkunku, l’Américain devra se passer de trois joueurs.

Leipzig a en effet annoncé que tout le groupe était disponible pour le d&placement dans la capitale française, sauf Dani Olmo, Marcel Halstenberg et Brian Brobbey. Une mauvaise nouvelle pour les derniers du classement du groupe A.

